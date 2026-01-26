Пограничники фиксируют снижение числа незаконных побегов уклонистов

Попытки мужчин незаконно пересечь украинскую границу продолжаются, но их количество зимой уменьшилось. Об этом пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона, передает РБК-Украина.

По его словам, нарушителей задерживают ежедневно, а больше всего попыток, как и ранее, фиксируют на границе с Румынией. На втором месте — участок границы с Молдовой.

В то же время пресс-секретарь подчеркнул, что часть людей по-прежнему выбирает крайне опасные маршруты. Пограничники неоднократно выявляли лиц с обморожениями и сильным переохлаждением.

Ранее Андрей Демченко сообщал, что нарушителей границы за год стало меньше на 15%. В ГПСУ также назвали самое популярное направление незаконного пересечения границы.