Жителей Киева снова призвали покинуть город

Ситуация в Киеве крайне сложная и это может быть еще не самый сложный момент. Об этом 23 января заявил мэр столицы Виталий Кличко.

«Сделайте запас продуктов, воды, необходимых лекарств. Кто еще имеет варианты выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, не отвергайте их», — отметил он.

По словам Кличко, Киев определил в каждом районе города опорные пункты обогрева (непреклонности). В них, в случае необходимости, сможет оставаться ночевать большое количество людей. В пунктах обустроят места для ночевки, обеспечат их устройствами обогрева (мобильными котельными), питанием, средствами гигиены.

«Столица, в связи с очень сложной ситуацией в энергетике и понимая, что враг, с большой вероятностью, продолжит атаковать критическую инфраструктуру города и страны, готовится к реагированию на разные сценарии развития событий», — отметил мэр.

Он призвал работодателей организовать гибкие графики работы и, по возможности, перевести работников на дистанционную работу.

«Планы и алгоритмы действий в разных возможных ситуациях сейчас обсудим на штабе с главами районов», — заявил городской голова.

После атаки россиян на Киев в ночь на 9 января Кличко также призвал киевлян выехать за город.

Напомним, в Киеве 1940 многоэтажек остаются без отопления.