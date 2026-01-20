Украина должна создать свой антидроновый купол, — Федоров

Сейчас задача украинского военного командования состоит в том, чтобы создать собственный антидроновый купол. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров в Telegram.

По словам Федорова, он утвердил назначение одного из самых эффективных командиров Павла «Лазаря» Елизарова на должность заместителя командующего Воздушных сил ВСУ. Он будет отвечать за развитие малой противовоздушной обороны и направление перехвата дронов.

«Наша задача — построить антидроновый купол над Украиной. Систему, которая не реагирует постфактум, а уничтожает угрозу еще на подлете. Для этого нужны люди, уже доказавшие эффективность в современной войне. „Лазарь“ — именно из таких», — отметил Федоров.

Он уточнил, что необходимо построить систему, которая работает не точечно, а на уровне всей страны.

Министр обратил внимание, что сейчас ни у одной страны в мире нет такого опыта противодействия дронам, как у Украины. Каждый день и каждую ночь украинские воины сбивают сотни вражеских дронов.

При этом только в 2025 году оккупанты запустили по Украине до 100 тысяч «Шахедов» и других типов беспилотников.

«Мир не готовился к войне такого типа. Но мы вынуждены отвечать быстро, системно и технологически. Именно поэтому по заданию президента мы изменяем подход к защите неба. Трансформация такой системы не происходит через несколько дней, но нужно начать уже сегодня, чтобы, в конце концов, закрыть этот вопрос», — отметил глава Минобороны.

