За неделю РФ выпустила по Украине более 3000 воздушных целей

Россия усилила удары по энергетике, критической инфраструктуре и жилым домам, применяя дроны, авиабомбы и ракеты разных типов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, основными целями российских атак остаются энергетическая система, критическая инфраструктура и жилые дома

«Только за эту неделю россияне выпустили более 1700 ударных дронов, более 1380 управляемых авиационных бомб и 69 ракет разных типов. Каждый массированный удар России может стать разрушительным. Поэтому ракеты к системам ПВО нужны ежедневно, и мы продолжаем работать с Америкой и Европой, чтобы было больше защиты неба», — говорится в посте президента.

Кроме того, Владимир Зеленский сообщил, что сегодня в Вильнюсе продолжается работа с партнерами для усиления поддержки Украины.

Напомним, в ночь на 24 января россияне совершили массированную атаку на Киев ракетами и дронами. Разрушения и повреждения зафиксировали в пяти районах столицы. По предварительным данным, в результате обстрела погиб один человек, еще как минимум четверо ранены.