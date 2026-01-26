В России рухнули продажи алкоголя

В России существенно снизились продажи алкоголя. Об этом информируют местные власти.

Так, по данным Росалкогольтабакконтроля, продажи водки в стране упали в 2025-м году на 3,6% до 73,315 миллиона декалитров.

Однако объем реализации ликеро-водочных изделий вырос на 12,7% и составил 18,808 миллиона декалитров.

Впрочем, по официальным сведениям, коньяка продали на 9,2% меньше 12,853 миллиона декалитров.

В то же время реализация слабоалкогольной продукции упала на 87,3%, составив 1,526 миллиона декалитров.

Информируется, что спиртных напитков крепостью свыше 9% продали в прошлом году на 1,1% меньше – 119,979 миллиона декалитров.

Отмечается, что виноградного вина продали на 1,9% меньше – 56,004 миллиона декалитров. Продажи игристых вин уменьшились на 3,2% – до 22,771 миллиона декалитров. Реализация ликерных вин уменьшилась на 10,7% – 1,154 миллиона декалитров.

Резюмируется, что общий объем продаж алкогольной продукции в России в минувшем году составил 205,798 миллиона декалитров, снизившись на 9,3%.

