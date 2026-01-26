Запад опасается применения химического оружия массового поражения в Украине

Затягивание или тупиковая ситуация в войне против Украины могут подтолкнуть Кремль к применению более смертоносных веществ для массового поражения, пишет The Times.

По данным украинских военных, российские войска использовали опасные химические вещества более 9000 раз с начала войны — 6540 раз только в прошлом году. В значительной степени это связано с использованием гранат, наполненных газами для подавления беспорядков, такими как CS и CN.

Украинские и европейские чиновники заявляют, что российские подразделения также иногда прибегали к хлорпикрину, удушающему веществу, впервые применённому в Первой мировой войне.

Затяжная война и отсутствие сдерживающих факторов могут подтолкнуть Москву к применению ещё более опасных боевых отравляющих веществ.

«В столицах союзников обеспокоены, что затяжная или тупиковая война в Украине может подтолкнуть Кремль к применению более опасного оружия массового поражения. Президент Путин неоднократно бренчил ядерным оружием, при этом демонстративно сохраняя молчание о химическом или биологическом оружии массового поражения», — говорится в статье.

Напомним, в мае ЕС ввел дополнительные санкции против РФ за использование химоружия в Украине. Речь шла о трех российских военных подразделениях, причастных к разработке и использованию химического оружия на территории Украины.