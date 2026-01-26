Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Запад опасается применения химического оружия массового поражения в Украине

Запад опасается применения химического оружия массового поражения в Украине

Александр Панько
26.01.26 13:28
157
Запад опасается применения химического оружия массового поражения в Украине

Затягивание или тупиковая ситуация в войне против Украины могут подтолкнуть Кремль к применению более смертоносных веществ для массового поражения, пишет The Times.

По данным украинских военных, российские войска использовали опасные химические вещества более 9000 раз с начала войны — 6540 раз только в прошлом году. В значительной степени это связано с использованием гранат, наполненных газами для подавления беспорядков, такими как CS и CN.

Украинские и европейские чиновники заявляют, что российские подразделения также иногда прибегали к хлорпикрину, удушающему веществу, впервые применённому в Первой мировой войне.

Затяжная война и отсутствие сдерживающих факторов могут подтолкнуть Москву к применению ещё более опасных боевых отравляющих веществ.

«В столицах союзников обеспокоены, что затяжная или тупиковая война в Украине может подтолкнуть Кремль к применению более опасного оружия массового поражения. Президент Путин неоднократно бренчил ядерным оружием, при этом демонстративно сохраняя молчание о химическом или биологическом оружии массового поражения», — говорится в статье.

Напомним, в мае ЕС ввел дополнительные санкции против РФ за использование химоружия в Украине. Речь шла о трех российских военных подразделениях, причастных к разработке и использованию химического оружия на территории Украины.

Тэги: Запад, химическое оружие, война в Украине

Комментарии

Статьи

25.01.26 19:01

Обыски у Бориса Филатова: что угрожает мэру Днепра в политической перспективе

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Археологи обнаружили 400-летний стеклянный фаллос... в монастырском туалете
12.01.26 14:21

Археологи обнаружили 400-летний стеклянный фаллос... в монастырском туалете

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
26.01.26 16:42

Пограничники фиксируют снижение числа незаконных побегов уклонистов

26.01.26 16:03

Трамп продолжает жесткую борьбу с нелегалами

26.01.26 15:46

На Кубе намекнули, что готовы воевать с США

26.01.26 15:42

Донбасс не отдадим, нужен компромисс, — Зеленский

26.01.26 14:44

Кремль выдвинул еще одно «условие» для мира, — ISW

26.01.26 14:30

В России рухнули продажи алкоголя

26.01.26 13:23

На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа

26.01.26 12:52

Вучич сделал громкое заявление по поводу членства Украины в ЕС

26.01.26 12:48

За неделю РФ выпустила по Украине более 3000 воздушных целей

26.01.26 14:44

Кремль выдвинул еще одно «условие» для мира, — ISW

26.01.26 10:50

Дата окончания войны зависит от конкретных гарантий безопасности, — Зеленский

26.01.26 09:12

«Укрэнерго» предупредило об отключении 26 января

26.01.26 08:41

Нардеп от «Слуги народа» Орест Саламаха погиб в ДТП на Львовщине

24.01.26 17:50

Зеленский оценил переговоры в ОАЭ

23.01.26 18:47

В ОАЭ стартовали переговоры между Украиной, Россией и США

23.01.26 16:44

Жителей Киева снова призвали покинуть город

23.01.26 16:17

Ситуация в энергосистеме существенно осложнилась. В «Укрэнерго» назвали причину

23.01.26 15:24

Гарантии безопасности готовы, — Зеленский

23.01.26 15:12

В Кремле назвали «очень важное» условие для мира

22.01.26 16:03

Мерц сделал резонансное заявление по поводу российской угрозы

20.01.26 22:02

Буданов сделал неожиданное заявление по поводу мирного процесса

22.01.26 14:05

Трамп создал Совет мира: список стран

22.01.26 14:34

Свириденко озвучила нынешнюю ситуацию с электричеством в Украине

20.01.26 10:54

Украина должна создать свой антидроновый купол, — Федоров

21.01.26 16:57

Трамп высказался о войне в Украине в Давосе

22.01.26 16:47

Премьер Дании наехала на генсека НАТО

21.01.26 13:53

Перечислены главные факторы долголетия

21.01.26 14:46

Озвучен способ, как уснуть за пять минут

20.01.26 10:11

Макрон откажется от предложения Трампа присоединиться к «Совету мира», — Bloomberg

Фото и Видео
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
fraza.com
Новости блогосферы
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди