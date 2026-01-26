Трамп продолжает жесткую борьбу с нелегалами

Президент США Дональд Трамп продолжает жесткую борьбу с нелегальными мигрантами. Он призвал Конгресс принять закон, который запрещал бы местным властям крупных городов создавать благоприятные условия для них.

В социальной сети Truth Social политик написал: «Американские города должны быть безопасными убежищами только для законопослушных граждан Америки, а не для нелегальных преступников-мигрантов, которые нарушили законы нашей страны».

Добавляется: «Все эти требования основаны на здравом смысле и создадут наилучшие условия для того, чтобы сделать Америку снова великой».

В то же время глава государства призвал всех демократов, в частности губернатора Миннесоты Тима Уолца и мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея, официально сотрудничать с администрацией.

Американский лидер требует передать всех нелегалов иммиграционной полиции ICE и убедить местную полицию оказывать содействие федеральным правоохранительным органам в задержании нелегалов, разыскиваемых за преступления.

