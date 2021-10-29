Скоро в Киеве - очередная Fuckup night

5 ноября Европейская ассоциация программной инженерии проводит следующую Fuckup night.

На этот раз в команде спикеров ІТ Факап Night by EASE:

- Александр Давиденко – Managing Director венчурной студии VRTX Venture Lab и Chief Innovations Officer холдинга TECHIIA. Тема: "Факап стоимостью в стартап. Почему проекты нужно начинать с Customer Development?"

- Юрий Филипчук — соучредитель стартапа Party.Space, который недавно привлек $1,000,000 инвестиций и собирается запустить свою первую метавселенную. Тема: «Ошибки при поиске финансирования и Product-Market Fit стартапа, а также самые яркие факапы холодных продаж из Украины технологическим гигантам мира».

Артем Степанчук – владелец UFT.world, основатель сервиса аренды пауэрбенков №1 в Украине Fast Energy, основатель сообщества China Business Community и мобильного приложения CBC, основатель сервиса для интернет-магазинов Fulfillment Centre. Тема: «Бизнес с Китаем: факап ценой $60,000»

Уже 5 ноября спикеры расскажут о своих провалах и уроках, которые удалось извлечь из сложных ситуаций.