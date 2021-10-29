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Новости > Полиовирус начал расползаться по Украине

Полиовирус начал расползаться по Украине

Агата Кловская
29.10.21 14:54
387
Полиовирус начал расползаться по Украине

Главное: Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что вслед за Ровенской, полиовирус выявили еще и в Закарпатской области. Сейчас соответствующие образцы переданы в референс-лабораторию Всемирной организации здравоохранения.

Детали: От результатов эпидемиологического расследования заболевания полиомиелитом у ребенка с Ровенской области будут зависеть меры, которые будет принимать государство. Об этом заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сказал на брифинге относительно ситуации с полиомиелитом в Украине.

«Полиомиелит — это страшное заболевание, от которого нет лекарств. Единственная защита от него — вакцинация», — заявил Кузин.

Он отметил, что сейчас крайне важно говорить об этом, поскольку впервые за много лет полиомиелит вернулся в Украину и стал причиной паралича непривитого 17-месячного ребенка в Ровенской области.

«Было проведено эпидемиологическое расследование этого случая, определен круг контактных лиц, взяты на исследование пробы воды и почвы. Отдельная группа работала и в Закарпатской области. Там также подтвердили наличие полиовируса. Образцы доставлены в референс-лабораторию Всемирной организации здравоохранения в Хельсинки. От результатов эпидрасследование зависит, какие меры предпримет государство, а пока мы ждем результаты, под угрозой все невакцинированные дети страны до 5 лет», — сказал Кузин.

При этом он отметил, что сейчас в Ровенской области специалисты Госпродпотребслужбы проверяют, допускают ли непривитых детей к посещению учреждений дошкольного образования.

Также в объединенной территориальной общине, где проживает малыш с выявленным случаем полиомиелита, с 11 октября усилили меры по иммунизации. В частности, в вакцинации нуждались 243 ребенка, но вакцинироваться удалось только треть — 86, у 109 были временные противопоказания. Родители еще 48 детей вообще отказались от прививок.

«По состоянию на 1 октября уровень охвата тремя дозами прививок от полио детей до года составляет лишь 59,7%. Лучшая ситуация в городе Киеве, Кировоградской и Сумской областях. Худшая в Закарпатской, Ивано-Франковской и Херсонской областях. А для того, чтобы сформировался коллективный иммунитет и мы снова могли не бояться за здоровье наших детей, этот уровень должен достигать 95%», — подчеркнул Кузин.

Он отметил, что 27 октября состоялось заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям по полиомиелиту.

«По результатам заседания руководителям облгосадминистраций поручили срочно обеспечить мероприятия по иммунизации от полио невакцинированных детей в возрасте до 5 лет включительно. Кроме того, по всей стране должен быть усилен эпидемиологический надзор за случаями острого вялого паралича», — сказал Кузин.

Он отметил, что полиомиелит может вызвать паралич на всю жизнь, а иногда привести к смерти.

«Я призываю родителей не рисковать здоровьем своих детей. Проверьте вакцинальный статус ребенка, и если вы отказались от прививок или пропустили по каким-то причинам — обратитесь к семейному врачу или педиатру», — подчеркнул Кузин.

Детей вакцинируют от полиомиелита в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 и 14 лет. Прививку можно сделать в государственных клиниках безвозмездно. Кузин отметил, что все регионы обеспечены качественными вакцинами в достаточном количестве.

В тему: В Ровенской области у полуторагодовалого ребенка выявили полиомиелит. Родители полуторагодовалого малыша сознательно отказывались от вакцинации из-за религиозных убеждений.

Позже стало известно, что в семье, где полиомиелит парализовал младенца, заболели еще шестеро детей.

Тэги: общество, здоровье, дети, Закарпатье, Ровенская область, полиомиелит, новости Украины, Игорь Кузин, полиовирус

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