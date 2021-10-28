Стало известно, как правильно есть орехи

Главное: Орехи очень полезны. Диетолог рассказал, как есть их правильно.

Детали: Орехи нужно есть правильно. Об этом поведал популярный российский диетолог Артем Леонов, которого цитируют местные СМИ.

Эксперт рассказал, что грецкие орехи, миндаль, фисташки и кешью очень полезными для восполнения энергии и нормализации работы сердечнососудистой системы.

Впрочем, по его словам, они могут нести вред организму, если потреблять их неправильно.

Он информировал: «Орехи содержат множество полезных макро и микроэлементов, клетчатку и белок, в их составе содержатся вещества, подавляющие ферменты».

Эксперт подчеркнул: «Все полезные вещества в орехах находятся в неактивном состоянии, они ограничены природными консервантами и пользы организму не приносят. Вода нейтрализует природные консерванты, так задумано природой».

Специалист подчеркнул: «Если напитать орех водой, все микро и макроэлементы переходят в активную форму и становятся доступными для организма. Они будут пригодны для употребления, если замачивать их в воде на шесть-восемь часов. Только так можно получить всю силу природы, заложенную в орехи».

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