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Новости > Исследователи назвали новую серьезную угрозу для человечества

Исследователи назвали новую серьезную угрозу для человечества

Александр Панько
24.10.21 11:23
378
Исследователи назвали новую серьезную угрозу для человечества

Главное: По данным американских ученых, производство пластмасс в 2030 году может вызвать больше выбросов парниковых газов, чем угольные электростанции.

Детали: Исследователи из Беннингтонского колледжа и объединения Beyond Plastics спрогнозировали, что выбросы от пластмассовой промышленности к 2030 году загрязнят атмосферу сильнее, чем угольные электростанции. Как сообщает Reuters, по оценкам экологов, за весь жизненный цикл пластика (от бурения нефтяных и газовых скважин до сжигания отходов) в окружающую среду ежегодно поступает 232 миллиона тонн парниковых газов — столько же выбросов производят 116 угольных электростанций.

По словам бывшей регионального администратора Агентства по охране окружающей среды США и директора Beyond Plastics Джудит Энк, сейчас строятся по меньшей мере десяток заводов по производству пластика, а в планах — еще 15. Их работа может нивелировать все достижения от постепенного перехода от угольной энергии к возобновляемым источникам энергии.

В исследовании отмечается, что большинство нефтехимических предприятий находится в регионах с маленькими доходами, на которые приходится 90% всех загрязнений.

Ученые также уличили власти США в сокрытии реальных данных о выбросах — часто они занижают показатели, потому что не учитывают все этапы производства.

По мнению Энкс, если мир продолжит строить заводы по производству пластика, то отказ от ископаемого топлива и переход на возобновляемую энергетику окажутся напрасными — усилия по предотвращению глобального потепления перечеркнут выбросы от этой промышленности.

В ответ пресс-секретарь Ассоциации индустрии пластмасс США Джордж О’Коннор заявил, что отчет оперирует выборочными данными. При этом существуют другие исследования, которые показывают меньшее количество выбросов углерода от пластика вследствие меньшего веса и продолжительности использования по сравнению с, например, стеклом и бумагой.

В тему: В сентябре 2021 года в Азии стал набирать популярность британский стартап Polymateria, производящий безвредный для планеты пластик, который менее, чем за год, превращается в воск.

Напомним: В августе 2020 года основатели природоохранного фонда EarthEcho International Филипп Кусто и Ашлан Брок рассказали о мусорном острове, который образовался в водах Тихого океана. По размеру он равен площади Франции или штата Техас.

Спустя год нидерландские ученые обнаружили, что пластик создал новую экосистему в океане, которую они назвали «пластосферой». Она стала домом для целого ряда организмов, от морских животных до бактерий, которые его «поедают».

Тэги: США, мир, наука, пластик, глобальное потепление, парниковый газ, уголь, экология, парниковые газы

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