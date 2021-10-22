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Новости > Ученые выяснили, почему мозг человека стал меньше

Ученые выяснили, почему мозг человека стал меньше

Александр Панько
22.10.21 13:21
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Ученые выяснили, почему мозг человека стал меньше

Главное: Мозг человека уменьшается. Ученые из США поведали, почему так происходит.

Детали: Ученые из Дартмутского колледжа и Бостонского университета в США рассказали, как менялся в размерах мозг человека. Они объяснили, почему сейчас он меньше, чем пару миллионов лет назад.

Об этом пишет издание Frontiers in Ecology and Evolution.

Отмечается, что исследователи провели анализ 985 ископаемых и современных черепов человека.

Оказалось, что человеческий мозг как минимум два раза резко увеличивался в размерах: происходило это 2,1 и 1,5 миллиона лет назад.

При этом всего три тысячи лет назад, снова уменьшился.

Эксперты сравнили людей с муравьями.

Они пояснили: «Мозг муравьев в высокоорганизованных колониях меньше в отношении к размерам тела, чем в низкоорганизованных сообществах. В социальных группах муравьев, где существует четкое разделение обязанностей, а принятие решений передано на уровень коллективного разума, мозг насекомых уменьшился в размерах, чтобы стать более энергоэффективным».

Ученые считают, что у людей и муравьев существуют общие социальные черты: групповое принятие решений, разделение труда и совместное производство продуктов питания.

Уточняется: «Данные особенности не всегда были свойственны человеку, а возникли примерно на рубеже плейстоцена и голоцена, когда наши предки перешли от родового к племенному социальному укладу. В это же время произошло и изменение размеров мозга».

Авторы считают, что успех исследования связан с тем, что в нем участвовали специалисты из разных областей.

Резюмируется, что в будущем, все большая экстернализация знаний, требующая все меньше энергии для хранения большого количества информации в индивидуальном порядке, возможно, приведет к дальнейшему уменьшению размеров мозга.

В тему: Медики из США провели крайне необычную операцию.

Тэги: ученые, мозг, наука, муравьи

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