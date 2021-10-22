Украинцам с аллергией объяснили, можно ли им вакцинироваться от коронавируса

Главное: В Национальной службе здоровья объяснили украинцам, можно ли аллергикам вакцинироваться от коронавируса. Нужно просто ознакомиться с составом вакцины, чтобы понимать, нет ли там аллергена, вызывающего реакцию.
Детали: Украинцы с аллергией могут смело вакцинироваться от COVID, если их аллергия не связана с реакцией на прививку. В любом случае можно заранее ознакомиться с составом той или иной вакцины. Об этом сообщает Telegram-канал Национальной службы здоровья.
В Национальной службе отмечают, что науке известно более 20 000 аллергенов, но не каждый из них вызывает реакцию у каждого человека с аллергией.
«Поэтому если ваша аллергия не связана с реакцией на прививку, то вакцинироваться обязательно надо», — говорится в сообщении.
Если у вас аллергия на еду, домашних животных, факторы окружающей среды, латекс, пероральные лекарства и так далее, то такая аллергия не является противопоказанием к вакцинации. Аллергический ринит также не влияет на прививки, и с ним можно спокойно вакцинироваться.
Если вы знаете, какие именно аллергены вызывают у вас реакцию, ознакомьтесь с составом вакцины.
«Или спросите у медицинских работников в месте вакцинации. Если у вас аллергия на один из компонентов, то вам не стоит прививаться этой вакциной», — говорится в сообщении.
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