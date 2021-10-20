В Москве проходит Международный фестиваль православных СМИ

Главное: В Москве с 18 по 22 октября проходит XIX Международный фестиваль православных СМИ «Вера и слово».

Детали: Как собщает портал Как собщает портал foma.ru , участвует в нем около 400 человек — представители 177 епархий РПЦ, а также делегаты из Беларуси, Украины, Латвии, Азербайджана, Франции, Сербии, Греции, Черногории и Ливана

Тема фестиваля в этом году: «Церковь в меняющемся мире: вызовы и уроки цифровизации».

В его рамках за пять дней пройдёт ряд мероприятий: панельные дискуссии «Бессмертие: цифра и клетка», «Цензура в медиа и суверенный Интернет», мастер-класс «Креатив, маркетинг, христианская любовь», круглые столы «Лжестарчество в эпоху цифровизации», «Скулшутинг: профилактика и помощь Церкви пострадавшим» и другие.

На четверг запланирована встреча участников форума с Патриархом Кириллом. Предстоятель РПЦ ответит на вопросы медийщиков.

*** Фестиваль «Вера и Слово» проводят раз в два года. Впервые он состоялся в 2004-м. Задачи фестиваля — консолидация церковной и светской журналистики, выявление новых форм сотрудничества Церкви и современного общества, а также поиск путей развития системы православных СМИ.

Организатор форума — Синодальный отдел РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.