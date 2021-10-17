С завтрашнего дня пятая часть Украины окажется в «красной» зоне карантина

Главное: С понедельника, 18 октября, в «красную» карантинную зону перейдут еще четыре региона. По словам министра Кабинета министров Украины, речь идет о Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровская областях.

Детали: Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская область с 18 октября переходит в «красную» зону эпидемической опасности распространения COVID-19 по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 15 октября. Как сообщает министр Кабинета министров Олег Немчинов на своем канале в Telegram, на территории этих областей будут применены ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «красного» уровня эпидемической опасности.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, в случае введения «красного» уровня епидопасности учебные заведения будут работать только если 100% работников имеют «зеленый» COVID-сертификат.

В то же время ограничения не будут применяться при условии наличия у всех посетителей, работников и организаторов COVID сертификатов. То же касается посетителей и работников кинотеатров, театров, музеев, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов.

Как сообщается на официальной странице Департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета в Facebook, из-за введения в регионе «красной» зоны карантина школы в городе уйдут на каникулы на неделю раньше, с понедельника, 18 октября.

Вместе с тем, садики будут работать в обычном режиме.

Как сообщает пресс-служба Запорожского городского совета, в городе на период действия «красной» зоны карантина запрещается работа общепита, кроме предоставления услуг на вынос или с доставкой.

Также будут закрыты ТРЦ, непродовольственные рынки, развлекательные заведения и магазины, за исключением продуктовых. В то же время будут работать АЗС, аптеки, банковские учреждения, больницы.

Парикмахерским и другим учреждениям по оказанию услуг разрешено принимать посетителей только по предварительной записи.

При этом на вакцинированных жителей большая часть ограничений не распространяется.

Полный перечень ограничений и исключений по результатам заседания местной комиссии ТЭБЧС 16 октября можно прочитать здесь.

В тему: 15 октября 2021 года Херсонская область перешла в «красный» уровень эпидемической опасности распространения коронавируса. При этом были внесены некоторые изменения в правила карантина для «красных» зон.