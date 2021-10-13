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Новости > Украинцев будут тестировать на коронавирус прямо на вокзалах

Украинцев будут тестировать на коронавирус прямо на вокзалах

Агата Кловская
13.10.21 12:59
67
Украинцев будут тестировать на коронавирус прямо на вокзалах

Главное: В Украине меняются правила пассажирских перевозок на поездах. На коронавирус будут тестировать прямо на вокзалах.

Детали: Из-за пандемии коронавируса с 21 октября в Украине изменятся правила пассажирских перевозок. О них поведали в «Укрзализныце».

Сообщается, что при посадке на поезд проводник будет проверять у пассажира наличие таких документов: паспорт, посадочный билет, COVID-сертификат или ПЦР-тест/тест на антиген.

Отмечается, что пассажиров, у которых нет таких документов, в салон поезда пускать не будут.

При этом на крупных вокзалах хотят развернуть лаборатории для экспресс-тестов на коронавирус.

Информируется: «Мы понимаем, что в Украине недостаточный уровень вакцинации, потому развертывание таких экспресс-лабораторий, по крайней мере, на крупнейших вокзалах поможет пассажирам беспрепятственно путешествовать».

Ограничения касаются межрегиональных перевозок.

В тему: Между Украиной и Польшей снова будут ходить поезда.

Тэги: общество, поезд, Укрзализныця, новости Украины, коронавирус

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