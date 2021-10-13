Киево-Печерская лавра передала лекарства для больных коронавирусом в Северодонецке

13.10.21 13:01

В Сети появилось видео ивано-франковских студентов, которые занимаются сексом во время онлайн-лекции

13.10.21 12:59

Украинцев будут тестировать на коронавирус прямо на вокзалах

13.10.21 12:29

После каникул учителей без вакцинации отстранят от работы без выплаты зарплат

13.10.21 12:11

Судья ВАКС Инна Билоус, которая в угоду регионалам запрещала евромайданы, угодила в коррупционный скандал, — СМИ

13.10.21 12:02

Корейский сериал стал самым популярным в истории Netflix

13.10.21 12:01

Во Львовской области водитель заставил полицейских пройти тест на алкоголь

13.10.21 11:30

В Киево-Печерской лавре в праздник Покрова Богородицы состоится 7 литургий

13.10.21 11:19

Озвучена возможная причина провала сборной Украины во Львове

13.10.21 11:04

В Вашингтоне произошло крушение поезда метро

13.10.21 11:02

13 октября в школах может стать последним учебным днем первой четверти