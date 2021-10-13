Киево-Печерская лавра передала лекарства для больных коронавирусом в Северодонецке

Артем Культенко завязал с геями
После каникул учителей без вакцинации отстранят от работы без выплаты зарплат
13 октября в школах может стать последним учебным днем первой четверти
Коронавирус в Украине: 16 309 больных и 471 погибший
Сборная Украины по футболу усложнила себе задачу выхода на ЧМ-2022
Херсонская область уходит в «красную» зону карантина. На очереди Одесчина
Главные новости за 12 октября 2021 года
С 1 ноября камеры начнут отслеживать нарушителей масочного режима в некоторых украинских городах
Хакеры заблокировали работу одной из крупнейших аптечных сетей в Украине, требуя выкуп
Украина и Евросоюз подписали многострадальный «авиационный безвиз»: что это значит
Коронавирус в Украине: 11 996 заболевших и 352 погибших