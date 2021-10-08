Стало известно, где и когда пройдет Евровидение-2022

Главное: Евровидение-2022 пройдет 10-14 мая в Турине. Конкурс примет арена Pala Alpitour.

Детали: Организаторы песенного конкурса Евровидение-2022 определились с местом и датами его проведения. Гостей примет итальянский Турин.

Первый полуфинал пройдет 10 мая, второй – 12 мая, а финал – в 14 числа.

Местом проведения станет спортивно-концертная арена Pala Alpitour: ее площадь превышает тридцать квадратных метров и она способна вместить более 16,5 тысяч зрителей.

Впрочем, из-за пандемии коронавируса пока неизвестно, сколько людей сможет увидеть шоу вживую.

Организаторы уверяют: «Турин – идеальный город-хозяин для проведения 66-го конкурса Евровидение. Это будет первый конкурс, который состоится в Италии за последние тридцать лет, и вместе мы сделаем его особенным. Наш город имеет все «качества» для проведения такого престижного мероприятия. Выбор, сделанный компанией Rai вместе с ЕВС, был нелегким ввиду очень высокого уровня городов-претендентов».

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