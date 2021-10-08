В Украине значительно ускорилась инфляция и выросли цены

Главное: Инфляция в Украине ускорилась. Цены растут.

Детали: Эксперты Государственной службы статистики сообщили об ускорении инфляции в Украине. При этом растут цены.

Сообщается, например, что по сравнению с августом в сентябре потребительские цены в Украине выросли на 1,5%, а рост с начала этого года составил 7,5%.

При этом за год, по сравнению с прошлым сентябрем, инфляция и вовсе составила 11%.

Отмечается, что это максимальный темп за последние 3,5 года.

Информируется, что продукты питания в нашей стране за месяц подорожали на 1,2%. Яйца подскочили в цене на 13,6%. При этом фрукты подешевели на 3,4%, подсолнечное масло снизилось в цене на 0,9%, а сахар – на 0,1%.

Кроме этого выросли цены на алкоголь и сигареты (на 0,8%), а также одежду и обувь (на 7,9%).

Аренда жилья, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали примерно на 0,5%.

Также подскочили в цене предметы домашнего обихода и бытовая техника (на 0,5%) и здравоохранение (на 0,4%), а цены на связь выросли на 0,6%.

Наконец, образование в Украине за месяц подорожало на 13,2%.

В тему: Слухи о кончине доллара преувеличены.