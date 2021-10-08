Нобелевскую премию мира получили россиянин и филиппинка

Главное: Нобелевская премия мира досталась журналистами. Это россиянин Дмитрий Муратов и филиппинка Мария Ресса.

Детали: В пятницу, 8 октября, была вручена Нобелевская премия мира. Имена победителей назвал организационный комитет.

Лауреатами стали главный редактор российской «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.

Отмечается: «Премия вручена за усилия по защите свободы слова, которые являются предпосылкой демократии и прочного мира. Они ведут мужественную борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России».

Информируется: «Мария Ресса использует свободу слова, чтобы разоблачать злоупотребление властью, насилие и растущий авторитаризм в своей родной стране, на Филиппинах. В 2012 году она стала соучредителем Rappler, цифровой медиа-компании для журналистских расследований, которую до сих пор возглавляет».

Также напоминается: «Дмитрий Муратов более 24 лет возглавляет «Новую газету» – самую независимую газету в России на сегодня, с принципиально критическим отношением к власти».

Кроме этого сообщается: «С момента своего создания в 1993 году «Новая газета» публиковала критические статьи на самые разные темы – от коррупции, насилия со стороны полиции, незаконных арестов, фальсификации результатов выборов и фабрик троллей до использования российских вооруженных сил как в России, так и за ее пределами».

Нобелевский комитет говорит: «С момента основания газеты были убиты шесть журналистов, в том числе Анна Политковская, написавшая разоблачающие статьи о войне в Чечне».

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