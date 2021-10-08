Названа причина смерти нардепа Антона Полякова

Главное: Народный депутат Антон Поляков умер из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Об этом стало известно после вскрытия.

Детали: Специалисты уже провели вскрытие и установили причину гибели народного депутата Украины Антона Полякова. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Оказалось, что Поляков умер из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

«По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Следствие сейчас ожидает результаты других судебно-медицинских исследований», — говорится в сообщении.

В тему: Сегодня, 8 октября, ночью скончался депутат Антон Поляков.