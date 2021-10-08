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Новости > Минздрав утвердил перечень профессий, для которых вакцинация от COVID стала обязательной

Минздрав утвердил перечень профессий, для которых вакцинация от COVID стала обязательной

Агата Кловская
08.10.21 09:33
715
Минздрав утвердил перечень профессий, для которых вакцинация от COVID стала обязательной

Главное: В Украине утвердили ряд профессий, для которых вакцинация от коронавируса стала обязательной. Приказ вступает в силу через месяц с момента его публикации.

Детали: Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых вакцинация против коронавируса является обязательным. Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.

Согласно приказу от Минздрава, вакцинация против коронавируса является обязательной для работников:

— центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

— местных государственных администраций и их структурных подразделений;

— высших, последипломного, профессионального, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

«Следующим этапом в этот перечень будут включены работники всех государственных учреждений, организаций и предприятий, социальные работники и работники почтовых услуг», — отметил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Также министр отметил, что все работники перечисленных учреждений ежедневно контактируют с большим количеством людей. В частности, большинство госпитализированных больных на коронавирус пациентов — вакцинированные.

«Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не прививаться против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы», — пишет пресс-служба Минздрава.

Приказ вступает в силу через месяц с момента его публикации.

В тему: Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко пообещал не увольнять украинцев, отказавшихся от вакцинации, а... просто лишать их зарплаты.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, здоровье, вакцина, профессия, вакцинация, Виктор Ляшко, новости Украины, коронавирус

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