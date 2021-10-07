Кличко рассказал, когда киевлянам дадут тепло

Главное: Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в ближайшие дни в столице может начаться отопительный сезон. Связано это с погодными условиями.

Детали: Отопительный сезон в Киеве с учетом погодных условий может начаться в ближайшие дни. Об этом сообщает Киевская городскую государственная администрация.

Объекты социальной инфраструктуры начали получать тепло уже с начала этой недели.

«С начала этой недели теплоснабжающие предприятия Киева начали подавать тепло в больницы, детские сады и школы. Учитывая погодные условия, мы уже через считанные дни можем начать отопительный сезон для жилых домов», — заявил мэр города Виталий Кличко.

В тему: В конце сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рапортовал о готовности Украины к отопительному сезону.