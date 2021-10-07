День «Ты важен мне»: какой праздник отмечается 7 октября 2021 года

Сегодня, 7 октября 2021 года, в мире и Украине отмечают День «Ты важен мне» и Фекла Запрядальница.

День «Ты важен мне»

Этот День впервые начали отмечать в 2010 году, а придумала его Линда Джуд. Дело в том, что у женщины за короткое время умерли сын и друг, после этого она поняла, что никогда не говорила своим близким людям фразу «Ты важен для меня». После случившихся трагических событий она начала говорить друзьям и родственникам эти четыре простых слова. Она считает, что такие теплые слова могут оказать сильное влияние на тех людей, которые ее слышат.

В этот день на звездном небе было новолуние в Весах. Новолуние символизирует собой начало, а знак Весов покровительствует отношениям. Именно поэтому и было решено отмечать день «Ты важен для меня» в эту дату, чтобы подчеркнуть начало нового уровня в отношениях.

Сегодня нужно просто сказать «Ты важен мне» тому человеку, который вам дорог.

Фекла Запрядальница

В народном славянском календаре приходятся Именины овина, или Фекла Запрядальница, Заревница.

Праздник связан с именем христианской первомученицы Феклы Иконийской. Эта святая родилась в богатой семье в городе Иконии. Ее женихом был знатный юноша Фамирид, но девушка отказала ему, решив служить Господу. Она приняла такое решение после проповеди апостола Павла, пришедшего в город для обращения язычников в христианство. Уязвлённый Фамирид отвел апостола к властителю с жалобой, что тот сорвал его свадьбу. Правитель приказал заточить Павла в темницу. Девушка пробралась туда, отдав стражникам свои украшения. Узнав про это, родители Феклы сами привели дочь и Павла на суд. Перед властителем мать предложила сжечь Феклу, чтобы другим не было повадно отрекаться от супружеской жизни. Правитель приказал избить и выгнать апостола из города, а Феклу приговорил к сожжению. Когда девушку возвели на костер, начался ливень, погасивший пламя. Фекла смогла спастись, затем она нашла Павла и отправилась с ним по городам.

После того как Фекла получила от апостола разрешение проповедовать самой, она вернулась в родную Иконию. Там первомученице даже удалось обратить в христианство свою мать. Затем она отправилась в Селевкию, где жила до 90 лет. Первомученица способна была исцелять больных, многих она обратила в христианство. Когда язычники подходили к её жилищу, оно скрывалось горой.

Этот день назывался Феклой Запрядальной, так как на него работали с пряжей. Существовало поверье, что та, которая прядёт в этот день, достигнет в этом ремесле великого мастерства.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День ванны;

- Международный день невралгии тройничного нерва;

- День вспоминания про тёплые вещи;

- День памяти преподобного Никандра Псковского.