Гривна неожиданно попала в авторитетный рейтинг Bloomberg

Главное: Украинская гривна попала в десятку самых укрепившихся валют мира. Рейтинг составило агентство Bloomberg.

Детали: Украинская гривна оказалась в топ-10 самых укрепившихся в этом году валют мира по отношению к американскому доллару. Рейтинг публикует агентство Bloomberg.

Наша валюта заняла 4-6 места в списке, показав рост на 7%.

Лидером же стала сейшельская рупия: из-за роста туризма на фоне пандемии коронавируса тут фиксируется ошеломляющий рост в 53%.

В рейтинге также присутствуют замбийская квача, мозамбикский метикал, армянский драм, ангольская квача, грузинский лари, белорусский рубль, угандийский шиллинг и доминиканский песо.

В тему: С начала года объем денежных переводов в Украину значительно вырос.