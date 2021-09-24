На ходу умер водитель автобуса «Динамо», везший команду во Львов

Главное: По дороге из Киева во Львов умер водитель автобуса киевского «Динамо». Далее во Львов команда отправилась с другим водителем.

Детали: 23 сентября произошла трагедия в семье киевского «Динамо». Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua

Молодежная команда «Динамо» (U-19) отправилась на матч чемпионата с «Рухом» во Львов. Однако приезд команды во Львов существенно затянулся. Дело в том, что на выезде автобуса из Киева произошел сердечный приступ у водителя клубного автобуса «Динамо».

Спасти его не удалось. Далее во Львов команда отправилась с другим водителем.

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