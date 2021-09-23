На Житомирщине загадочной смертью умерли три женщины-родственницы

Главное: В Коростене в одной из квартир найдены мертвыми три женщины-родственницы. Предполагается, что убить женщин мог грибной токсин либо же самогон.

Детали: В Коростене Житомирской области при загадочных обстоятельствах скончались три женщины — 53-летняя жительница города, ее младшая сестра 48 лет и их мать 77 лет. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Как отметили в ведомстве, обстоятельства смерти указывают на отравление, следователи ищут в квартире токсин.

19 сентября жительница Коростеня, находясь не дома, почувствовала себя очень плохо и скончалась еще до прибытия «скорой». Когда сын умершей приехал организовывать похороны, то обнаружил, что попасть в квартиру не может. Дверь пришлось взламывать с помощью спасателей. В квартире обнаружены тела еще двух родственниц.

Полиция не нашла следов того, что в квартиру заходил кто-то чужой.

Предполагается, что убить женщин мог грибной токсин (в квартире обнаружена посуда с грибами) либо же самогон, который также нашли в квартире. Назначена судмедэкспертиза.

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