У Путина попытались объяснить его затянувшееся исчезновение

Главное: Владимир Путин до сих пор прячется на самоизоляции. Это попытались объяснить в Кремле.

Детали: Президент РФ Владимир Путин не появляется на публике уже более недели. Он еще 14 сентября ушел на самоизоляцию, объяснив этот тем, что в его окружении есть больные коронавирусом.

Ситуацию прокомментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, который уверяет, что лидер страны жив и здоров.

Он сообщил: «Пока точно вам не могу сказать, но я еще раз повторяю, вы видите: график идет достаточно заполненный, поэтому сути рабочего процесса никоим образом не затрагивает и не меняет».

В тему: Стало известно, жив ли еще Путин.