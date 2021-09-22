Главные новости за 22 сентября 2021 года

- Коронавирусом в Украине заболели 6 754 человек. Умерли 105 людей.

- В Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль Сергея Шефира — первого помощника президента Украины. Он чудом не пострадал.

- Грузовой автомобиль врезался в стелу Сталеваров в Мариуполе. Водитель погиб.

- Крымскотатарский алфавит хотят сделать латинским. Переход планируют провести за четыре года.

- Украинской диаспоре могут разрешить двойное гражданство. Об этом рассказал Владимир Зеленский.

- Снег идет в Карпатах. Непогода бушует на горе Поп Иван.