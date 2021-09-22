На Одесчине подожгли строящийся храм УПЦ

Стали известны кое-какие детали обстрела автомобиля Шефира

Стрельба в пермском университете попала на камеры (видео 18+)

В Мариуполе произошло резонансное ДТП – погиб водитель

В Каменском школьница сожгла флаг Украины

На Одесщине мужчина обнаружил в своем дворе одного из самых ядовитых пауков в мире

На Запорожье суицидник-неудачник взорвал целый дом

Киевляне получили безумные платежки за отопление. Для их оплаты берут кредиты

В Днепре годовалый малыш проглотил четырехсантиметровый железный болт и едва не задохнулся

Московского актера отхлестали букетом цветов после спектакля