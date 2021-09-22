Зеленский рассказал, кто может получить двойное гражданство

Главное: Украинской диаспоре могут разрешить двойное гражданство. Об этом рассказал Владимир Зеленский.

Детали: Украинской диаспоре хотят разрешить двойное гражданство. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, которого цитирует его пресс-служба.

Глава государства встретился в Нью-Йорке с украинской диаспорой. Он предложил ввести двойное гражданство для украинцев, проживающих за рубежом.

Впрочем, по его словам, невозможно предоставлять двойное гражданство тем, кто проживает на территории недружественных государств.

В тему: Известный украинский боксер утверждает, что ему предложили российское гражданство за большие деньги.