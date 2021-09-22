Названы кандидаты на скорый переход в «красную» зону карантина

Главное: Сразу четыре области Украины в скором времени могут перейти в «красную» зону карантина. Это Харьковская, Луганская, Житомирская и Львовская области.

Детали: Четырем регионам грозит попадание в «красную» зону адаптивного карантина. В частности, Харьковская, Луганская, Житомирская и Львовская области. Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

«В зоне риска также находятся остальные области. Это и западная Украина, а также Харьковская, Луганская область, которая снова возобновила большие темпы роста заболеваемости, Житомирская область и из западных регионов наиболее критическую динамику показывает — Львовская область. Эти четыре области — потенциальные кандидаты на вхождение в „красный“ уровень», — заявил он.

Ганиченко подчеркнул, что попадание в «красную» зону регионов ожидается не на ближайшей неделе.

«В течение 2-3 недель. Мы можем говорить о потенциальном вхождении в „красный“ уровень», — добавил он.

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