В следующем году финиширует сериал «Острые козырьки»

Главное: В начале 2022 года на экраны выйдет последний, шестой, сезон сериала о гангстерах «Острые козырьки».

Детали: Британский актер Конрад Хан, участвовавший в съемках нового телесериала Острые козырьки, рассказал о выходе последнего сезона сериала.

По словам актера, сериал выйдет на большом экране в начале следующего года, передает сайт Культуромания.

«Учитывая последнюю информацию, которая у меня есть, полагаю, что он выйдет в следующем феврале. Было снято столько материала, столько новых эпизодов, что потребуется время, чтобы все это обработать. Шесть месяцев или около того», — рассказал актер в интервью изданию.

Конрад Хан сообщил, что чувствовал себя замечательно во время съемок благодаря артистичности и профессионализму актеров, с которым работал.

Справка: «Острые козырьки» — британский криминальный драматический сериал, созданный Стивеном Найтом в 2013 году для телеканала BBC Two и повествующий о деятельности преступного клана Шелби в Бирмингеме в 1920-е годы.

Первый сезон гангстерского сериала, состоящий из шести эпизодов, собрал аудиторию в 2,4 млн зрителей. Сериал получил премию National Television Awards (2019 г.) в номинации «лучший драматический сериал».

Английский издатель компьютерных игр Curve Digital выпустил игру в честь сериала под названием Peaky Blinders: Mastermind.