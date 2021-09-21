Стало известно, какая область может «покраснеть» уже на этой неделе

Главное: Уже на этой неделе Черновицкая область может перейти в «красную» зону карантина. Названо условие.

Детали: Черновицкая область может войти в «красную» зону уже на этой неделе. Это произойдет при условии, если одновременно два из эпидпоказателей будут демонстрировать плохую статистику в течение трех дней. Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

«Уже на этой неделе Черновицкая область может войти в красный уровень эпидемиологической опасности», — сказал Ганиченко.

По его словам, для того, чтобы были основания для введения «красного» уровня, необходимо, чтобы «два показателя не выполнялись в течение трех дней подряд».

Однако уже завтра может быть первый такой день.

Так, уровень госпитализаций в данном регионе находится на уровне 59 человек на 100 тысяч населения, но в ближайшие дни, по прогнозу эксперта — пересечет предельную отметку в 60 человек на 100 тысяч населения.

Ганиченко отметил, недельная динамика госпитализаций в Черновицкой области держится на уровне более 45% и может пересечь разрешенную отметку в 50% в ближайшие дни.

Как резюмировал эксперт, в области необходимо увеличить количество коек для COVID-больных, так как их занятость в регионе уже составляет 64%, а, значит, может пересечь допустимую норму в 65%.

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