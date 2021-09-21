Усик заработает в 5 раз меньше Джошуа в очном бою

Главное: За бой против Александра Усика британец Энтони Джошуа получит 15 миллионов фунтов. Гонорар украинца составит всего три миллиона.

Детали: Чемпион из Великобритании Энтони Джошуа заработает в бою против Александра Усика бешеные деньги. Об этом сообщает Mirror.

По версии источника, Джошуа получит за поединок с Усиком гарантированный гонорар в размере 15 миллионов фунтов (это эквивалентно 20,5 миллионам долларов). Гонорар очевидно увеличится после дохода от платных телетрансляций.

Бывший член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев рассказал, какой гонорар получит Александр Усик.

«За это бой Александр Усик получит три миллиона фунтов стерлингов, может 3,2 млн. Четыре миллиона долларов он получит. Из этих денег он заплатит налоги в Англии, потому что после того как Усик отбоксирует, получит гонорар, он не вылетит из страны, пока не заплатит 50%. Вот и считайте: минус 50 процентов, плюс 30 процентов промоутеру, 10-15 процентов менеджерам. Там два тренера, директор команды, диетологи, конспирологи, психологи — боже, там целый отряд. Естественно, всем надо раздать. В итоге он получит приблизительно миллион, может быть даже меньше. На данном этапе он выходит боксировать для того, чтобы выиграть у Джошуа, завоевать популярность, стать чемпионом мира и зарабатывать больше денег», — сказал Городничев.



В тему: Поединок Александр Усик — Энтони Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне.