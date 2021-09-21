Отец пермского стрелка был наемником на Донбассе и в Чечне

Главное: Сосед 18-летнего Тимура Бекмансурова, который накануне устроил стрельбу в пермском вузе, рассказал кое-что интересное об отце стрелка. Оказывается, он был наемником на Донбассе, в Чечне и других горячих точках.

Детали: Отец 18-летнего Тимура Бекмансурова, который 20 сентября открыл стрельбу по студентам в Пермском государственном университете, был наемником на Донбассе. Об этом сообщил сосед Бекмансуровых российскому изданию Znak, попросив не раскрывать его имени.

«Отец Тимура не живет с ними. Вроде бы где-то в Удмуртии. Знаю, что на жизнь зарабатывает войной. Еще с Чеченской войны наемником работал и потом почти по всем горячим точкам воевал, включая Донбасс», — отметил мужчина.

Также он рассказал, что Тимур с детства был знаком с оружием.

«Несколько отцовских стволов в этой квартире до сих пор хранятся, Тимур на них и учился стрелять», — отметил мужчина.

По его словам, 38 тысяч рублей на ружье, из которого Бекмансуров расстрелял учеников, дали ему летом собственные родители.

«Они с одноклассником Володей ездили летом все вместе на полигон пристреливать его», — добавил собеседник.

В тему: 20 сентября в Перми произошла стрельба в университете. Изначально сообщалось, что в результате инцидента пострадали 19 человек, еще восемь были убиты.