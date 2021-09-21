Украинцам намекнули, что вакцинация от коронавируса может стать обязательной

Главное: Вакцинация от коронавируса в Украине может быть обязательной. Об этом заявил глава министерства здравоохранения.
Детали: Министр здравоохранения Виктор Ляшко намекнул, что вакцинация от коронавируса в Украине может быть обязательной. Он сделал свое заявление в эфире телеканала ICVT.
На вопрос ведущего «Вы допускаете обязательную вакцинацию?», чиновник ответил – «Предполагаю».
Он пояснил: «Сегодня вакцинация бесплатная и добровольная. Вопрос возможности введения определенных категорий профессий в состав декретированных также рассматривается. Это контингент, который может приходить на работу после прохождения полного курса вакцинации против определенных инфекционных болезней».
Министр добавил: «Такие варианты рассматриваются, но мы взяли опыт ЕС и США: когда вводятся ограничения, но они не работают для вакцинированных».
Также Виктор Ляшко сказал: «Мы рассчитываем и будем запускать массовую кампанию вакцинации и среди подростков от двенадцать лет и старше. Всему свое время».
Глава ведомства подчеркнул: «В приоритете будут люди старше шестидесяти лет, поскольку 82% всех смертей среди этой категории».
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