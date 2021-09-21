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Новости > Украинцам намекнули, что вакцинация от коронавируса может стать обязательной

Украинцам намекнули, что вакцинация от коронавируса может стать обязательной

Александр Панько
21.09.21 09:56
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Украинцам намекнули, что вакцинация от коронавируса может стать обязательной

Главное: Вакцинация от коронавируса в Украине может быть обязательной. Об этом заявил глава министерства здравоохранения.

Детали: Министр здравоохранения Виктор Ляшко намекнул, что вакцинация от коронавируса в Украине может быть обязательной. Он сделал свое заявление в эфире телеканала ICVT.

На вопрос ведущего «Вы допускаете обязательную вакцинацию?», чиновник ответил – «Предполагаю».

Он пояснил: «Сегодня вакцинация бесплатная и добровольная. Вопрос возможности введения определенных категорий профессий в состав декретированных также рассматривается. Это контингент, который может приходить на работу после прохождения полного курса вакцинации против определенных инфекционных болезней».

Министр добавил: «Такие варианты рассматриваются, но мы взяли опыт ЕС и США: когда вводятся ограничения, но они не работают для вакцинированных».

Также Виктор Ляшко сказал: «Мы рассчитываем и будем запускать массовую кампанию вакцинации и среди подростков от двенадцать лет и старше. Всему свое время».

Глава ведомства подчеркнул: «В приоритете будут люди старше шестидесяти лет, поскольку 82% всех смертей среди этой категории».

В тему: В Украине фиксируется рост активности коронавируса.

Тэги: общество, здоровье, вакцинация, Виктор Ляшко, новости Украины

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