Байден объяснил, почему обозвал Путина убийцей

Главное: В новой книге журналистов Washington Post Боба Вудворда и Роберта Косты объяснили, почему президент США Джо Байден в свое время назвал Владимира Путина убийцей. Также там описали реакцию президента РФ.

Детали: Президент США Джозеф Байден рассказал, почему ранее назвал своего российского коллегу Владимира Путина убийцей. Об этом сообщается в новой книге журналистов Washington Post Боба Вудворда и Роберта Косты, пишет ABC News.

В ней также идет речь о том, как отреагировал Путин на слова Байдена.

В частности, во время телефонного разговора 13 апреля Путин признался Байдену, что слова об убийце расстроили его. Говоря о своей характеристике Путина, Байден отметил, что его комментарий «не был чем-то преднамеренным», сообщается в книге.

В тему: В марте нынешнего года президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина убийцей.

Спустя некоторое время президент Литвы Гитанас Науседа также назвал лидера РФ Владимира Путина убийцей.