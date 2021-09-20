В Украине резко упали темпы вакцинации от коронавируса

Главное: В Украине полностью иммунизированы 5 152 834 человек. За минувшие сутки сделали 36 тысяч прививок.

Детали: За последние сутки количество сделанных прививок в Украине сократилось на треть по сравнению с днем ранее, и составило 36 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

«36 029 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки, 19 сентября 2021 года. Одну дозу получили 21 118 человек, полностью иммунизированы — 14 911 человек», — говорится в сообщении.

В течение суток работали 296 мобильных бригад, 1119 пунктов прививки; 346 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 6 304 016 человек, из них получили одну дозу — 6 304 014 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 152 834 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 11 456 848 прививок.

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