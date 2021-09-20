Компания Pfizer заявила об эффективности своей вакцины для детей

Главное: Вакцина от коронавируса Pfizer эффективна для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Среди общих побочных эффектов остается головная боль, усталость, боль в мышцах, озноб, лихорадка и тошнота.
Детали: Вакцина против коронавируса Pfizer является безопасной и вызывает «стойкий» иммунитет у детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщает пресс-служба BioNTech.
Во время тестирования, в котором принимали участие более 2,2 тысячи детей, компания применяла треть объема от дозы, которой прививают подростков и взрослых. Интервал составлял — три недели.
Отмечается, что иммунный ответ и побочные эффекты у детей в возрасте от 5 до 11 лет были идентичны тем, что наблюдались во время исследований над людьми в возрасте от 16 до 25 лет.
Среди побочных эффектов можно отметить:
— утомление;
— головная боль;
— боль в мышцах;
— озноб;
— лихорадка;
— тошнота.
«Мы стремимся расширить защиту, обеспечиваемую вакциной, на это более молодое население, при условии получения разрешения регулирующих органов, особенно в связи с тем, что мы отслеживаем распространение варианта Delta и существенную угрозу, которую он представляет для детей», — заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.
В тему: В ближайшие недели компания Pfizer собирается выпустить вакцину от коронавируса для детей. Препарат такой же, что и для взрослого населения, но с меньшей дозировкой.