Компания Pfizer заявила об эффективности своей вакцины для детей

Главное: Вакцина от коронавируса Pfizer эффективна для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Среди общих побочных эффектов остается головная боль, усталость, боль в мышцах, озноб, лихорадка и тошнота.

Детали: Вакцина против коронавируса Pfizer является безопасной и вызывает «стойкий» иммунитет у детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщает пресс-служба BioNTech.

Во время тестирования, в котором принимали участие более 2,2 тысячи детей, компания применяла треть объема от дозы, которой прививают подростков и взрослых. Интервал составлял — три недели.

Отмечается, что иммунный ответ и побочные эффекты у детей в возрасте от 5 до 11 лет были идентичны тем, что наблюдались во время исследований над людьми в возрасте от 16 до 25 лет.

Среди побочных эффектов можно отметить:

— утомление;

— головная боль;

— боль в мышцах;

— озноб;

— лихорадка;

— тошнота.

«Мы стремимся расширить защиту, обеспечиваемую вакциной, на это более молодое население, при условии получения разрешения регулирующих органов, особенно в связи с тем, что мы отслеживаем распространение варианта Delta и существенную угрозу, которую он представляет для детей», — заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

В тему: В ближайшие недели компания Pfizer собирается выпустить вакцину от коронавируса для детей. Препарат такой же, что и для взрослого населения, но с меньшей дозировкой.