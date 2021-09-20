В Киеве официально наступила осень

Главное: Осень пришла в Киев. Лето длилось 128 дней.

Детали: В Киев официально пришла метеорологическая осень. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Как отмечается, случилось это накануне – воскресенье, 19 сентября.

Подчеркивается, что осень в украинской столице началась на три дня позже нормы.

Для сравнения в прошлом году осень наступила аж 15 октября.

Информируется, что среднесуточная температура воздуха в этот день снизилась ниже 15 градусов тепла – было плюс 11,9.

Сообщается, что метеорологическое лето в этом году началось 14 мая, а завершилось 18 сентября – оно продолжалось 128 дней.

Самым же длинным лето в нашей стране было в 2012 и продлилось 166 дней.

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