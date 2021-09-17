Сегодня Украину будет серьезно штормить

Главное: Синоптики сообщают о существенном ухудшении погоды в Украине. В связи с этим в стране объявлено штормовое предупреждение.

Детали: В Украине из-за ухудшения погоды объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, сегодня, 17 сентября, на западе Украины ожидаются сильные дожди.

«17 сентября в западных областях грозы, днем в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Ривненской областях значительные дожди (i уровень опасности, желтый), в Карпатах сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый)», — говорится в предупреждении.

Как сообщается, также сегодня в Украине, кроме западных, большинстве северных и Винницкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +20°, ливень.

В тему: Уже через несколько дней в Украине стоит ждать существенного снижения температуры.