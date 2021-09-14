В торговых центрах появятся камеры, которые будут выявлять нарушителей противоэпидемических норм

Главное: В торговых центрах на уровне областей будут установлены специальные камеры для контроля соблюдения противоэпидемических норм.

Детали: В случае ухудшения эпидемиологической ситуации будут довольно частые визиты в области, в отдельные заведения, чтобы объяснять или на месте убеждаться в том, что нормы работают эффективно. Как рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью LIGA.net, также планируется проводить выездные заседания комиссии ТЭБ и ЧС на уровне областей.

«Будут установлены специальные камеры в торговых центрах на уровне областей страны, которые позволят увидеть, сколько людей не используют маски, соблюдают ли социальные дистанции», — рассказал Кузин.

В тему: 13 сентября 2021 года Кабинет министров Украины принял изменения в постановление № 1236, устанавливающие новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.