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Новости > Жители оккупированного Крыма столкнулись с проблемой подачи воды

Жители оккупированного Крыма столкнулись с проблемой подачи воды

Александр Панько
10.09.21 16:55
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Жители оккупированного Крыма столкнулись с проблемой подачи воды

Главное: В ряде населенных пунктов Крыма ограничили подачу воды. Причина тому — аварии на сетях холодного водоснабжения.

Детали: На оккупированном полуострове Крым, в ряде населенных пунктов ограничили подачу питьевой воды. Об этом сообщает «Крым.Реалии».

Причиной тому являются аварии на сетях холодного водоснабжения.

Так, в Симферополе будет отсутствовать водоснабжение в микрорайоне «Фонтаны» до 17.00.

Кроме того, жители по ул. Воровского, Красноармейской, 8 Марта, а также на Фабричном спуске также остаются без воды.

Также было ограничено водоснабжение в поселке Орджоникидзе, селах Южное, Подгорное и Насыпное. При этом сроки возобновления подачи воды не уточняются.

Между тем полностью отсутствует водоснабжение в поселке Коктебель. Причиной называют замену водопровода.

В тему: Россия завела дело из-за водной блокады Крыма.

Тэги: Крым, общество, вода, новости Украины

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