Жители оккупированного Крыма столкнулись с проблемой подачи воды

Главное: В ряде населенных пунктов Крыма ограничили подачу воды. Причина тому — аварии на сетях холодного водоснабжения.
Детали: На оккупированном полуострове Крым, в ряде населенных пунктов ограничили подачу питьевой воды. Об этом сообщает «Крым.Реалии».
Причиной тому являются аварии на сетях холодного водоснабжения.
Так, в Симферополе будет отсутствовать водоснабжение в микрорайоне «Фонтаны» до 17.00.
Кроме того, жители по ул. Воровского, Красноармейской, 8 Марта, а также на Фабричном спуске также остаются без воды.
Также было ограничено водоснабжение в поселке Орджоникидзе, селах Южное, Подгорное и Насыпное. При этом сроки возобновления подачи воды не уточняются.
Между тем полностью отсутствует водоснабжение в поселке Коктебель. Причиной называют замену водопровода.
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