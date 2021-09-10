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Новости > Стало известно, сколько школ на Киевщине будут работать в штатном режиме в случае усиления карантина

Стало известно, сколько школ на Киевщине будут работать в штатном режиме в случае усиления карантина

Агата Кловская
10.09.21 14:55
309
Стало известно, сколько школ на Киевщине будут работать в штатном режиме в случае усиления карантина

Главное: В случае усиления карантина в Киевской области работать в обычном режиме будут 180 школ. Всего в области насчитывается 625 учреждений общего среднего образования коммунальной формы собственности.

Детали: В Киевской области после усиления карантина смогут работать в обычном режиме 180 школ. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Киевской ОГА, пишет «РБК-Украина».

В Киевской области среди педагогов сделали 56647 прививок от коронавируса (1 дозу получили 5325 работников, 2 дозы - 25661 работника).

В 230 учреждениях процент работников, прошедших полный курс вакцинации, составляет 80%, 80-60% - в 256 заведениях.

Из 625 учреждений общего среднего образования коммунальной формы собственности: 180 заведений имеют показатель прививки 80%, 156 заведений - от 80-60%.

В тему: Большинство школ на Сумщине могут уйти на удаленку.

Тэги: Киев, общество, здоровье, карантин, школа, образование, Киевская область, новости Украины

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