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Новости > День украинского кино: какой праздник отмечается 11 сентября 2021 года

День украинского кино: какой праздник отмечается 11 сентября 2021 года

Александр Панько
11.09.21 05:29
453
День украинского кино: какой праздник отмечается 11 сентября 2021 года

Сегодня, 11 сентября 2021 года, в мире и Украине отмечают такие праздники — День украинского кино и Всемирный день оказания первой медицинской помощи.

День украинского кино

Ежегодно во вторую субботу сентября в Украине отмечается День украинского кино. Учрежден он был еще в 1996 году по указанию экс-президента Леонида Кучмы.

В этот день поздравления принимают все, кто относится к киноискусству. Речь идет о светоинженерах, декораторах, звукорежиссерах, художниках, монтажерах, режиссерах, сценаристах, а также многих других.

Напомним, что еще в сентябре 1896 года в городе Харьков фотографом Альфредом Федецким было снято несколько сюжетов. В декабре он впервые организовал киносеанс, который проходил в Харьковском оперном театре.

Всемирный день оказания первой медицинской помощи

Каждый день в разных уголках планеты люди оказываются в ситуациях, когда им срочно требуется первая медицинская помощь. Но бывает, что жизнь потерпевшего напрямую зависит от действий не только медицинских работников, но и тех людей, которые первыми прибыли на место происшествия.

Это могут быть и полицейские, и спасатели, и просто прохожие.

В благодарность людям, умеющим вовремя, до приезда медиков, побороть страх и в чрезвычайно сложных условиях, без специального оборудования, оказать первую экстренную помощь, был инициирован праздник, который возник в 2000 году благодаря инициативе членов международного гуманитарного движения – Красного Креста и Красного Полумесяца.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День рождения Всемирного фонда дикой природы;

- День Каталонии в Испании;

- День номера экстренного вызова в США;

- Коптский Новый год в Египте.

Тэги: праздник, общество, мир, кино, новости Украины

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