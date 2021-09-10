В Украине объявили чрезвычайную пожарную опасность: названы регионы

Главное: Украинцам угрожают пожары. Названы опасные регионы.

Детали: На пятницу, 10 сентября, в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. О ней говорят в Гидрометцентре.

Отмечается, что сегодня в южных, а также Полтавской, Винницкой, Донецкой и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптики отмечают, что погодные условия крайне опасны, при этом они несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

Местным жителям советуют проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.

В тему: В начале следующей недели в Украине ожидается возвращение дождей.