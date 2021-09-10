Коронавирус в Украине: 3 615 заболевших и 76 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели еще 3 615 людей. Умерли 76 больных.

Детали: В Украине смертность от коронавируса наращивает темпы. Данные на пятницу, 10 сентября, приводит министерство здравоохранения.

Выявили еще 3 615 случаев заразы. Госпитализация понадобилась для 1 056 больных, а выздоровели 1 310 людей.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 28 961, методом ИФА – 6 784, экспресс-тестами – 25 236.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (406), а также Харьковской (341), Львовской (292), Черновицкой (235) и Одесской (235) областях.

Жертвами заразы стали еще 76 людей. С начала пандемии умерли 54 251 человек.

За все время заболели 2 310 554 человека, а выздоровели 2 218 873 людей.

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