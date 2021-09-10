Стало известно, будут ли в Украине вакцинировать третьей дозой от коронавируса

Главное: Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в Украине не планируют вводить использование бустерных доз вакцины от коронавируса. Их эффективность еще не подтверждена.

Детали: В ближайшее время в Украине не планируют вводить использование бустерных доз вакцины. Статьи об их пользе, не являются гарантией их эффективности. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По словам Кузина, несмотря на большое количество информации о потенциальном эффекте бустерных доз, это не подтверждает их эффективность. В ближайшее время в Украине не планируют вводить их использование.

«На данном этапе нет. Мы очень много получили информации о потенциальном эффекте бустерной дозы. Но это находится только на этапе предварительных статей, которые еще не говорят о ее потенциальной эффекте, кроме одного случая — когда бустерная доза рекомендуется для людей, страдающих онкологическими болезнями или тяжелыми соматическими», — отметил главный санитарный врач.

В тему: ВОЗ призывает отказаться от бустерной дозы вакцины от коронавируса до конца года.