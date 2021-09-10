Массовое отравление в хмельницкой школе. Число пострадавших стремительно растет

Главное: По состоянию на вечер минувшего дня число отравившихся детей в одной из хмельницких школ выросло до 85 человек. Результаты лабораторных исследований до сих пор не готовы.

Детали: Вследствие массового отравление в школе Хмельницкого — пострадали 85 человек, среди них 84 ребенка. Результаты лабораторных исследований до сих пор не готовы. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины.

«По обновленной информации ГУ „Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрав Украины“, по состоянию на 16.00 9 сентября 2021 года зарегистрировано уже 85 случаев заболевания», — отмечает пресс-служба.

Известно, что десятерых детей и одного взрослого госпитализировали в результате отравления. Еще 74 ребенка лечатся амбулаторно.

Согласно предварительному диагнозу, у пострадавших — пищевая токсикоинфекция, гастроэнтероколит — одновременное воспалительное заболевание желудка, толстого и тонкого кишечника.

Состояние госпитализированных оценивается как средней тяжести.